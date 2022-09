/

MEO Kalorama: as melhores imagens de street style do último dia

O terceiro dia foi de Nick Cave e do seu transe quase religioso, mas também houve a energia de Manel Cruz e dos Ornatos Violeta, que se deixaram cair nos braços do público. Público esse que oscilou entre os estampados de cores fortes e looks mais minimalistas em preto ou branco.