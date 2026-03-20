John Galliano x Zara: o que acontece ao valor do luxo quando deixa de ser inacessível?
Num momento em que as fronteiras entre luxo e mass market se tornam cada vez mais porosas, esta colaboração não surge apenas como mais uma parceria estratégica, mas como um ponto de inflexão cultural.
Galliano sempre foi mais do que um designer. Foi - e continua a ser - um contador de histórias obsessivo, um arquiteto de emoções, alguém que transforma tecido em drama. Da opulência barroca dos seus anos na Dior à desconstrução poética na Maison Margiela, o seu percurso nunca foi linear, mas sempre intensamente autoral. Por isso, a entrada no universo da marca espanhola levanta uma questão inevitável: o que acontece quando um dos criadores mais teatrais da moda dialoga com uma máquina global de consumo rápido?
A resposta não é simplista - e é precisamente aí que reside o interesse. Não é apenas sobre roupa. É sobre narrativa, acessibilidade e a redefinição do desejo na era contemporânea.
Esta colaboração, que se estenderá ao longo de dois anos - com início já em setembro -, não se limita a uma simples coleção-cápsula, mas propõe um exercício mais profundo de reinterpretação. Galliano estará focado no vasto arquivo da Zara, trabalhando a partir de peças já existentes e excedentes de produção, num processo que cruza memória, reciclagem e reinvenção. Mais do que criar de raiz, trata-se de revisitar, desconstruir e reconfigurar - um território que lhe é particularmente familiar. Neste contexto, a sua linguagem não é domesticada, mas antes reativada: silhuetas enviesadas, cortes assimétricos e uma certa nostalgia decadente emergem como ecos do seu ADN criativo, agora filtrados através de uma lógica de escala, acessibilidade e imediatismo que define a Zara.
Mas há também uma leitura mais crítica deste encontro. Para a jornalista de moda e lifestyle Patrícia Barnabé, a colaboração "é curiosa e inesperada, mais por parte do designer, que sempre foi elitista", inserindo-se numa dinâmica mais ampla onde "o mais popular e vulgar tenta entrar no território do sofisticado e raro". Esta aproximação, sublinha, não é isolada, mas antes sintoma de uma transformação estrutural impulsionada pela internet, que "nos faz acreditar que todos podem tudo, sem gradações, para o bem e para o mal".
Neste contexto, a colaboração ganha contornos estratégicos distintos para cada parte. Barnabé aponta que "a Zara está a fazer um enorme esforço para se descolar da fast fashion e subir um patamar”, investindo não apenas na experiência física - como se observa nas suas flagships - mas também na construção de capital cultural, através de iniciativas como a programação expositiva da Fundação MOP. Já para Galliano, a parceria poderá funcionar como uma reconfiguração de imagem: “uma forma de limpar a sua imagem (…) parecer menos elitista e mais próximo das pessoas (…) e arrecadar o suficiente para a sua velhice”. Esta dualidade - entre reposicionamento e legitimidade - reforça a ideia de que estas colaborações são menos sobre produto e mais sobre perceção.
Durante anos, o luxo construiu-se na ideia de inacessibilidade - não apenas financeira, como também simbólica. Possuir uma peça de Galliano era, para muitos, um sonho distante, quase mítico. Ao colaborar com a Zara, esse sonho sofre uma reconfiguração. Não desaparece, mas aproxima-se. Torna-se tangível, ainda que fragmentado.
Contudo, como lembra a pensadora da área, esta aproximação não é propriamente inédita: "Nos anos zero, já a La Redoute convidava o Gaultier e o Lacroix (…) e depois a H&M fez imensas colecções com designers". O que muda hoje é a escala, a velocidade e a forma como estas iniciativas são absorvidas culturalmente. Se por um lado existe "o lado bom de todas poderem aceder e vestir criatividade de topo”, por outro, emerge uma inevitável "vulgarização do gosto” num tempo em que, como afirma, “vale tudo”.
Curiosamente, esta visão crítica contrasta - ou complementa - uma leitura mais estrutural e até otimista proposta por Eduarda Abbondanza. Para a presidente da Associação ModaLisboa, o verdadeiro interesse desta colaboração não reside apenas na assinatura de Galliano, mas no seu propósito: “o trabalho vai basear-se no arquivo da Zara e no excedente da produção”, enquadrando-se numa lógica de circularidade que responde às novas exigências éticas e regulatórias da indústria.
“Para mim, esta é a parte mais interessante do projeto”, afirma à Máxima, sublinhando que a escolha de um criador como Galliano para trabalhar sobre excedentes "é, para já, uma excelente ideia”. Numa altura em que a União Europeia impõe novas regras sobre desperdício têxtil, esta colaboração pode ser lida como um movimento estratégico, como também uma oportunidade criativa.
Abbondanza é clara ao estabelecer limites conceptuais: “não consigo imediatamente fazer essa transposição da moda rápida para o luxo - são coisas absolutamente diferentes”. O luxo, recorda, implica “produtos muito cuidados, séries limitadas” e uma relação intrínseca com o saber-fazer artesanal. No entanto, desloca o foco da discussão: mais do que luxo, interessa aqui o talento. “É o talento criativo do Galliano a olhar para produtos que já existem e a trabalhar a partir daí.” Essa mudança de eixo - do luxo para o propósito - é reveladora de uma nova sensibilidade na indústria. E talvez seja precisamente aí que esta colaboração encontra a maior relevância.
Se existe risco de banalização? As opiniões divergem. Para Barnabé, não necessariamente - estas coleções-cápsula são efémeras por natureza: “a intenção é criar buzz (…) e depois tudo volta ao que sempre foi”. Já Abbondanza propõe outra métrica de avaliação: “hoje em dia, o propósito das coisas justifica”. Se este projeto contribuir para reduzir desperdício e repensar sistemas de produção, então poderá representar “uma benção para todos nós globalmente”.
Num mercado saturado de colaborações, esta destaca-se não só pelo nome, como também pela densidade criativa que o sustenta. Não é apenas marketing - é, de certa forma, curadoria. Mais do que uma parceria, reflete uma mudança mais ampla na indústria. O consumidor contemporâneo já não distingue de forma rígida entre luxo e acessível. Mistura, adapta, reinterpreta. Quer história, como também quer acesso. Quer autenticidade, mas sem esperar anos por ela. Galliano x Zara responde a essa ambivalência, agora enriquecida por uma camada adicional de consciência: estética, cultural e, potencialmente, ética.
Se será um momento isolado ou o início de uma nova era, ainda é cedo para dizer. Mas uma coisa é certa: esta colaboração não é apenas relevante - é sintomática. Revela uma indústria em transformação, onde o valor não reside apenas no preço ou na exclusividade, mas na capacidade de criar significado.
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