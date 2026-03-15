Luís Carvalho lança coleção inspirada na memória: "Gosto que a minha roupa proporcione conforto, confiança e um certo poder"

As memórias raramente permanecem intactas: com o tempo desfocam-se, transformam-se e ganham novos significados. É precisamente esse território entre o que aconteceu e aquilo que recordamos ter vivido que inspira AFTERIMAGE, a coleção de outono/inverno 26/27 de Luís Carvalho apresentada na edição Pebbling da ModaLisboa. A partir desta ideia, o designer constrói um universo em que a roupa funciona como arquivo emocional - através de silhuetas estruturadas, texturas marcadas e detalhes que evocam vestígios do tempo. Em conversa com a Máxima, fala sobre o conceito da coleção, o processo criativo e os momentos que antecedem o desfile.

Podes falar-nos um pouco sobre a nova coleção que apresentas nesta edição da ModaLisboa? Qual é a história ou o ponto de partida conceptual?

Esta nova coleção tem como principal mote as memórias - daí o nome AFTERIMAGE, a imagem que permanece na retina mesmo depois de desaparecer. A partir desse conceito explorei materiais com marcas e texturas, como enrugados e pregas criadas através de pequenas costuras, quase como vestígios que o tempo deixa. Há também detalhes como grandes bolsos, que funcionam como uma metáfora para o lugar onde guardamos as memórias e os sonhos. A coleção revisita ainda algumas silhuetas do passado, com cinturas marcadas e ombros largos. A paleta é quase totalmente monocromática, em tons de cinzento e preto, com o vermelho a surgir como cor de contraste e intensidade.

Luís Carvalho apresenta coleção "Afterimage" na ModaLisboa, com inspiração na memória Foto: Luís Carvalho

Pebbling, o tema desta edição, é o ato de oferecer pequenos gestos para criar ligação. Que sensações esperas que as tuas peças ofereçam a quem as veste/vê?

Gostava que as pessoas se sentissem especiais - daquelas formas silenciosas, mas muito fortes. Que sintam conforto, confiança e um certo poder tranquilo. No fundo, que vestir estas peças seja um mimo para consigo próprias.

Que referências - artísticas, culturais ou pessoais - influenciaram o teu processo criativo desta vez?

Há três grandes universos que me inspiram constantemente: a natureza, a música e a arquitetura. Não consigo apontar uma referência específica, porque de coleção para coleção vou absorvendo um pouco de cada um destes mundos e, a partir daí, construo os conceitos.

Luís Carvalho apresenta coleção inspirada na memória na ModaLisboa "Pebbling". Foto: Luís Carvalho

"It takes a village" para criar uma coleção/marca. Quem é a tua aldeia?

(Risos.) A minha aldeia, na prática, é bastante pequena: sou eu, a minha costureira e, às vezes, um estagiário corajoso que se junta à aventura. Mas à volta disso existe uma rede maior que torna tudo possível. A Showpress - neste momento com a Mariana - toda a equipa da ModaLisboa, desde quem está no escritório até quem está na produção. E claro, os meus amigos que me apoiam sempre nos bastidores e na vida: André Morna, Bá, Li, Soraia e Tânia Dioespirro.

Há sempre uma história, ou várias, no processo de criar uma coleção. Quais os momentos mais conturbados desta?

Talvez o momento mais desafiante tenha sido trabalhar com um tecido específico com pedrarias. Só depois de o comprar é que percebi a verdadeira dificuldade - e o drama - que seria trabalhar com ele. Foi um grande teste técnico.

Luís Carvalho apresenta coleção inspirada na memória na ModaLisboa Foto: Luís Carvalho

E quais os mais felizes?

Todo o processo foi muito feliz, porque desde o início senti que o caminho da coleção estava muito bem definido. Mas um dos momentos mais especiais foi quando surgiu a ideia da parceria que estou a desenvolver com a marca Topázio.

Que materiais foram predominantes nesta coleção? Houve alguma aposta em novos tecidos ou técnicas de confeção?

Usei sobretudo tecidos de alfaiataria, sarjas e alguns jacquards com efeitos de relevo e enrugado. Ao nível da confeção, os pregueados foram provavelmente o elemento mais desafiante de executar, exigindo bastante precisão e trabalho manual.

Luís Carvalho apresenta coleção inspirada na memória na ModaLisboa Foto: Luís Carvalho

Que silhuetas ou formas definem esta coleção? Existe alguma peça-chave que represente particularmente bem o conceito?

As silhuetas são maioritariamente oversize, mas com cinturas mais marcadas, criando um equilíbrio entre estrutura e volume. Diria que os casacos são talvez as peças que melhor representam a coleção, porque concentram muitos dos detalhes e das ideias que quis explorar.

Qual o teu momento preferido do teu desfile?

Curiosamente, o meu momento preferido são as quatro horas antes do desfile. O caos organizado do backstage: fittings de última hora, decisões rápidas, amigos por todo o lado e aquela energia meio nervosa meio elétrica. É quando tudo começa realmente a ganhar vida.

Luís Carvalho apresenta coleção inspirada na memória na ModaLisboa "Pebbling" Foto: Luís Carvalho

No início do século 20, o principal objetivo das passerelles era a promoção e a venda de produtos - hoje, a runway tem muito mais significados. Qual é, para ti, o propósito de um desfile de moda?

Claro que existe uma dimensão comercial - o desfile é, de certa forma, uma montra. Mas também o vejo como um momento muito emocional e quase performativo. Duas vezes por ano tenho a oportunidade de transformar uma coleção numa história e partilhá-la com o público.

Com a velocidade do mundo de hoje em dia, como fazer a tua marca destacar-se no meio de tanto ruído e criar o máximo de impacto?

Acho que passa muito por observar o mundo à nossa volta e perceber para onde as coisas estão a mover-se. No meu caso, também existe um motor muito pessoal: as minhas próprias inseguranças. Essa vontade constante de fazer melhor obriga-me a evoluir de coleção para coleção. Sou bastante exigente comigo mesmo - talvez até demasiado.

Luís Carvalho apresenta coleção "AFTERIMAGE" inspirada na memória na ModaLisboa Foto: Luís Carvalho

Como vês o presente da moda em Portugal? E o futuro?

Não gosto muito de fazer previsões. Prefiro focar-me no presente, no trabalho que estou a desenvolver agora. Quanto ao futuro, espero apenas que continue a ser feito de muito trabalho e de novos desafios profissionais.