Gisela João & Luís Onofre: confissões sobre... sapatos

Associação Portuguesa Ind. Calçado Componentes Artigos Pele Sucedaneos). Portuguese Soul é uma série documental que falará de Moda e de sustentabilidade e que poderá ser vista aos sábados, às 18h30, entre 30 de outubro e 18 de dezembro.Luís Onofre, presidente da APICCAPS, esteve no lançamento oficial do programa, e a Máxima assistiu a uma conversa cúmplice entre o designer e Gisela João, uma troca curiosidades sobre o que o universo do calçado simboliza e representa para cada um. Veja o vídeo.Agradecimentos: Showpress.