Ganesh celebra aniversário com campanha criativa

Sob o mote #BacktonormalwithGanesh, a agência de comunicação e imagem Ganesh celebra este mês o seu 14º aniversário com uma campanha dedicada aos seus clientes nas áreas da moda. São disso exemplo marcas como Merrell, Fila, Birkenstock, Oticas Olhar de Prata, CAT Acessórios, UGG, Palladium, Natura, Buffalo London, Anonyme Designers, Inuovo ou New Era.

O shooting da campanha, idealizado pela Ganesh, teve a participação especial da agência de modelos ONWAY Models e reflete um dia normal de uma agência de moda num misto de criatividade, movimento, alegria e inspiração nas tendências atuais. Para a CEO da Ganesh, Teresa Madeira, é importante nesta fase celebrar "o nosso legado de uma forma prática e construtiva, não só estando ao lado das marcas que nos acompanham há vários anos, como transformando obstáculos em oportunidades, potenciando sinergias entre profissionais do sector e reformulando estratégias de comunicação alinhadas com a situação atual do mercado numa ótica de profissionalismo, criatividade e confiança no futuro."

A campanha foi criada para as redes sociais e assinala, também, um momento de regresso à normalidade. O showroom da agência, localizado no coração de Lisboa, mantém a sua funcionalidade e está aberto a receber, stylists, influencers, representantes de media e de marcas que se aliam à assessoria de imprensa.