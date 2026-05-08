Cortisol Dressing: a nova era anti-stress em que o sistema nervoso dita o que devemos vestir

A premissa é simples e antiga: o que vestimos pode, efetivamente, afetar a maneira como nos sentimos. A tendência dos excessos teve um rápido aumento de popularidade nos últimos tempos e a moda não foi exceção. O chamado dopamine dressing trouxe texturas, padrões, cores - quantas mais e diferentes, melhor. A gratificação era imediata, os níveis de dopamina disparavam e demos por nós numa constante busca por adrenalina e euforia.

Mas - e vem sempre um mas depois de um mais - o excesso deu lugar à evasão. Um pouco por todas as áreas, temos assistido a uma mudança geral de estilo de vida. Manhãs calmas, rituais de bem-estar, pausas intencionais e rituais de noite que nos permitem, efetivamente, dormir. Tecidos, silhuetas e cores deixaram também de ser utilizadas para impressionar e passaram a ser os novos reguladores do nosso sistema nervoso. A moda e os seus múltiplos papéis sociais.

O conceito de cortisol dressing ganhou o seu nome graças à mais famosa hormona do stress, o cortisol, e que parece estar na origem de grande parte dos nossos problemas. Sendo assim o objetivo tornou-se mantê-lo o mais baixo possível. Ao implementar roupas que provoquem em nós sensações de calma em vez de estímulos estamos a contribuir exatamente para isso.

Mas não olhemos para o cortisol como um inimigo a abater, afinal esta hormona é produzida em resposta ao stress, mas é essencial para sobrevivermos. O problema está no excesso (como em tudo) - excesso de ecrãs, de scroll, de compromissos e de uma falsa produtividade e é precisamente esse excesso que está a destruir o nosso mood, a nossa pele, o nosso sono e a nossa vida em geral.

Mas para entender melhor o cortisol dressing precisamos de entender o seu opositor. O dopamine dressing apareceu num pós-pandemia, uma altura em que todos precisávamosde cor, alegria e de algo que pudéssemos celebrar. Depois de dois anos em casa, onde na maior parte dos dias tínhamos o nosso melhor pijama como look, os dias resumiam-se a branco, preto e cinzento. Depois de tudo, o uso da cor era quase visto como um ato de rebeldia.

Com a crescente consciencialização de temas como saúde mental e burnout, assim como o fim da hustle culture, a moda está a responder a este pedido de ajuda e essa resposta vem em tons de amarelo manteiga, rosa pastel e azul pastel. E desengane-se quem pensa que chegou a era da roupa aborrecida - não se trata de tendência, é intenção.

Mas afinal o que é o cortisol dressing e porque funciona?

O cortisol closet não é uma questão de estética, é neurociência. A cor tem um papel fundamental aqui. Pouca saturação, pouco contraste e muita paz. Os neutros não são escolhidos porque adoramos minimalismo ou porque queremos criar um guarda-roupa cápsula, mas sim porque o nosso cérbero (e o nosso sistema nervoso) os lê como seguros. Segundo a psicologia das cores, tons altamente saturados ativam os nossos sentidos de alerta, investigadores de design afirmam que quanto menor é a saturação, maior a sensação de conforto.

Butter Yellow

Hailey Bieber em amarelo manteiga Foto: getty images

O amarelo manteiga chega até nós como otimismo. Quente, com pouco contraste, mas muita luminosidade tem a temperatura certa para se tornar uma cor viva (e fazer-nos sentir da mesma forma). Malhas, linho e seda são os tecidos favoritos para esta cor.

Dusty Blue

Amanda Holden em dusty blue Foto: getty images

O tom de azul que reflete estabilidade, lembra o azul ganga, mas de forma suave e não berrante e afasta-se muito do azul gelo. Um tom que não pede atenção, mas causa o seu impacto no nosso mood. Perfeito para um detalhe com cor.

Oatmeal Beige

Kendall Jenner em oatmeal beige Foto: getty images

O favorito do cortisol. Não requer esforço ou qualquer tipo de decisão. Surge como um tom de limpeza intencional e remete muito ao linho. Com ele podem surgir as variantes de tons terra que trazem uma calma capaz de nos manter centrados.

Washed Grey

Emma Chamberlain em washed grey Foto:

Nem carvão nem Taupe. É autoridade calma do mundo dos neutros, é usado com intenção e daí o seu favoritismo. É perfeito para os amantes de cores escuras que querem uma alternativa para a primavera – o mesmo look polido, mas leve e subtil.

O toque também importa

As silhuetas e os tecidos também têm uma voz nesta nova era de vestir. Silhuetas largas e fluídas juntam-se a tecidos respiráveis como o algodão a lã e o linho. A restrição é simples, nada demasiado apertado, vibrante ou complicado.

Nada disto pede que abandonemos a cor, os acessórios ou a nossa personalidade. Este novo conceito de vestir não é uma regra, muito menos absoluto. É uma oportunidade de pararmos todos os dias e decidirmos o que queremos sentir. Num mundo marcado por estimulação excessiva talvez o maior ato de coragem seja permitirmo-nos sentir calmos e em paz. Nem que seja apenas em frente ao espelho.