Ainda não conseguimos parar de pensar na coleção de carteiras Hermès de Erling Haaland (nem no quanto elas custam)

O mundo está todo obcecado com Erling Haaland. O atual jogador do Manchester City tem feito sucesso com a sua prestação no Mundial, onde joga pela Noruega, que há 28 anos que não participava na competição (e, com a eliminação de Portugal, é muito provável que esteja a torcer por eles. bom, eu e meio mundo).

Apesar de muitos o verem como um homem grande, bruto e, às vezes, um bocadinho assustador (graças aos milhares de edits no TikTok), nós já só o vemos como um homem com um gosto impecável e uma coleção de carteiras da Hermès avaliada em 500 mil euros.

A lista é interminável: A HAC Rock, com fechos assimétricos. A pequena Kelly Dépêches, género clutch. A HAC Multi-pocket (e uma das minhas favoritas). Não uma, mas duas HAC 50 Endless Roads. Uma Togo Maxi Kelly. A Cargo Birkin 35. Já perceberam onde quero chegar, certo? E não estamos a falar de carteiras que podemos simplesmente encontrar pousadas numa loja à nossa espera (mesmo que tenha esperado na waitlist durante meses e gasto uns quantos milhares para lá entrar. São peças exclusivas feitas para pessoas ainda mais exclusivas.

Camos.jpgErl Foto: Erling Haaland

Mas para ter uma melhor perceção do que estamos a falar vamos falar de valores - talvez se começarmos a poupar agora, os nossos trinetos possam comprar uma. A tão cobiçada Hack 50 Endless Road é uma edição limitada inspirada na obra de David Hockney e está avaliada em mais de 50 mil dólares. A Multi-Pocket – no tamanho 40 - não custa menos de 60 mil dólares (em segunda mão). A Togo HAC em laranja e preto? 33 mil dólares. Acho que não precisamos de continuar, pois não?

Erling Haaland com a Hack 50 Endless Road Foto: getty images

Há muito tempo que o futebol deixou de ser apenas sobre onze homens atrás de uma bola. E honestamente não sei se a Noruega vai ganhar o mundial, mas Haaland definitivamente ganhou o nosso selo de bom gosto (que é quase mais difícil).