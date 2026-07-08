O futuro da beleza é hoje. E começou com três palavras

"Porque eu mereço" ("Because I'm worth it"). A frase, escrita em 1973 por Ilon Specht, não foi apenas um slogan. Foi a primeira vez que uma mulher falou na primeira pessoa numa campanha de beleza e reclamou valor próprio. Um gesto que abriu caminho a uma nova narrativa em que a beleza deixou de ser validação externa para passar a ser uma escolha individual.

Mais de cinco décadas depois, essa ideia continua a definir a L'Oreal Paris e ganha agora uma nova expressão com um princípio claro: o futuro da beleza não é uma promessa; é algo que já está a acontecer.

De 1973 a 2026: uma construção contínua

A L'Oréal Paris não começou a falar de futuro agora. Foi construindo esse percurso ao longo do tempo, inovação após inovação, produto após produto, acompanhando diferentes gerações de mulheres e a forma como cada uma se vê ao espelho. É essa continuidade que sustenta hoje a sua visão de beleza.

O "worth it" deixou de ser apenas uma assinatura para se tornar o ADN da marca e a base de tudo o que desenvolve, da investigação científica, com fórmulas cada vez mais eficazes, às campanhas que continuam a desafiar estereótipos e a deixar claro que a autoestima não tem idade, nem forma única.

Essa mesma ideia ganha hoje novas camadas, também através de iniciativas como "Lessons of Worth", uma série de testemunhos em que vozes como a de Gillian Anderson reforçam a importância da autoestima em todas as fases da vida.

La Maison: onde o futuro ganha forma

Foi neste contexto que nasceu La Maison L'Oréal Paris. Em pleno Mês da Mulher, e durante três dias, o Palácio de Santa Bárbara, em Madrid, transformou-se num espaço imersivo onde a marca apresentou o que tem vindo a construir: ciência, inovação, produtos e compromisso social. Um momento que torna visível um trabalho desenvolvido ao longo de décadas.

Mais do que um evento de lançamentos, La Maison funcionou como um ponto de encontro entre tecnologia e experiência. Um lugar onde a beleza se tornou concreta, experimentável e próxima.

As Worth It Talks deram voz a histórias reais de mulheres de diferentes áreas, reforçando a ideia de que a beleza também se constrói através do percurso, da voz e da afirmação individual.

Ao mesmo tempo, iniciativas como o programa "Stand Up contra o Assédio nas Ruas" sublinharam o compromisso da marca para além do produto, com impacto direto na sociedade.

E o documentário "The Final Copy of Ilon Specht" trouxe de volta a origem de tudo, relembrando como três palavras escritas por uma jovem copywriter acabaram por redefinir a indústria.

Entre ativações, lançamentos e conversas, La Maison afirmou-se como o ponto de encontro entre aquilo que a marca tem vindo a construir e aquilo que cada mulher projeta para si própria. Aqui, o luxo acessível cruzou-se com tecnologia avançada e a beleza deixou de ser abstrata para se tornar tangível.

A inovação que dá corpo à ideia

Se o "eu mereço" começou como uma afirmação, hoje traduz-se em fórmulas concretas. Na área de skincare, novas abordagens como a máscara Revitalift Filler Glass Skin mostram como a investigação continua a evoluir, com fórmulas que combinam ácido hialurónico, glicerina e centelha-asiática para uma pele mais hidratada e luminosa.

Na maquilhagem, a inovação passa tanto pela performance como pela experiência. Texturas mais confortáveis, resultados mais naturais, gestos mais intuitivos. Uma evolução em sintonia com a forma atual de viver a beleza.

Color Riche Blurred Matte: uma nova leitura do clássico

E é aqui que entra um dos produtos mais emblemáticos da marca. Num momento dominado por bálsamos labiais, a L'Oréal Paris revisita o batom com uma proposta que equilibra conforto e intensidade. O novo Color Riche Blurred Matte apresenta um acabamento mate esbatido, mais suave e contemporâneo, pensado para um efeito menos rígido e mais adaptado ao dia a dia. A textura leve permite uma aplicação confortável e um efeito difuso que se adapta ao gesto de quem o usa.

Mais do que um gesto de maquilhagem, é uma continuação daquilo que o "worth it" sempre representou: liberdade de escolha. À venda por €16,47 (PVPR), reforça também o posicionamento da marca num território que domina há décadas, em que inovação e acessibilidade coexistem.

O futuro da beleza continua

La Maison terminou em Madrid, mas a ideia que a sustenta não se esgota num evento. O futuro da beleza constrói-se todos os dias. Nas fórmulas, na ciência, nas histórias que se contam e, sobretudo, na forma como cada mulher escolhe olhar para si.

Mais de 50 anos depois, a mensagem mantém-se atual. Não como repetição, mas como uma ideia que continua a ganhar novos significados. O futuro da beleza é hoje e começa, como sempre, com a mesma certeza: nós merecemos.