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Celebridades

Semana da alta-costura: os looks que estão a conquistar Paris (e o resto do mundo)

Durante esta semana, Paris troca o título de cidade do amor pelo de capital da moda. Com a haute couture a ocupar o centro das atenções, as celebridades chegam à capital francesa nem sempre por paixão, mas sempre com looks de fazer palpitar os nossos corações.

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Semana da alta-costura: os looks que estão a conquistar Paris (e o resto do mundo)
08 de julho de 2026 às 12:44 Máxima Adicione como fonte preferencial no Google
Eileen Gu no desfile da Dior
Foto: GettyImages
1 de 31 / Eileen Gu no desfile da Dior
Deva Cassel no desfile da Dior
Foto: GettyImages
2 de 31 / Deva Cassel no desfile da Dior
Han So-hee no desfile da Dior
Foto: GettyImages
3 de 31 / Han So-hee no desfile da Dior
Xin Liu no desfile da Dior
Foto: GettyImages
4 de 31 / Xin Liu no desfile da Dior
Joyce Cissé no desfile da Dior
Foto: GettyImages
5 de 31 / Joyce Cissé no desfile da Dior
Anna Wintour e Baz Luhrmann no desfile da Dior
Foto: GettyImages
6 de 31 / Anna Wintour e Baz Luhrmann no desfile da Dior
Marissa Long no desfile da Dior
Foto: GettyImages
7 de 31 / Marissa Long no desfile da Dior
Ming Xi no desfile da Dior
Foto: GettyImages
8 de 31 / Ming Xi no desfile da Dior
Isabella Leong no desfile da Dior
Foto: GettyImages
9 de 31 / Isabella Leong no desfile da Dior
Bad Bunny no desfile da Schiaparelli
Foto: GettyImages
10 de 31 / Bad Bunny no desfile da Schiaparelli
Hande Ercel no desfle de Iris Van Herpen
Foto: GettyImages
11 de 31 / Hande Ercel no desfle de Iris Van Herpen
Isha Ambani no desfile de Rahul Mishra
Foto: GettyImages
12 de 31 / Isha Ambani no desfile de Rahul Mishra
Patricia Contreras no desfile de Rahul Mishra
Foto: GettyImages
13 de 31 / Patricia Contreras no desfile de Rahul Mishra
Lux Pascal no desfile da Chanel
Foto: GettyImages
14 de 31 / Lux Pascal no desfile da Chanel
Naomi Watts no desfile da Dior
Foto: GettyImages
15 de 31 / Naomi Watts no desfile da Dior
Kristy Sarah no desfile de Georges Hobeika
Foto: GettyImages
16 de 31 / Kristy Sarah no desfile de Georges Hobeika
Tatiana Korsakova no desfile da Schiaparelli
Foto: GettyImages
17 de 31 / Tatiana Korsakova no desfile da Schiaparelli
Sabrina Carpenter no desfile da Dior
Foto: GettyImages
18 de 31 / Sabrina Carpenter no desfile da Dior
Chiara Ferragni no desfile da Schiaparelli
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19 de 31 / Chiara Ferragni no desfile da Schiaparelli
Aissata Malick Dia no desfile de Georges Hobeika
Foto: GettyImages
20 de 31 / Aissata Malick Dia no desfile de Georges Hobeika
Alexa Demie no desfile da Chanel
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21 de 31 / Alexa Demie no desfile da Chanel
Emma Corrin no desfile da Schiaparelli
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22 de 31 / Emma Corrin no desfile da Schiaparelli
Grace Gummer no desfile da Dior
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23 de 31 / Grace Gummer no desfile da Dior
Priyanka Chopra Jonas no desfile da Dior
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24 de 31 / Priyanka Chopra Jonas no desfile da Dior
Kristy Sarah no desfile de Georges Hobeika
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25 de 31 / Kristy Sarah no desfile de Georges Hobeika
Florence Hunt no desfile da Dior
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26 de 31 / Florence Hunt no desfile da Dior
Cardi B no desfile de Rahul Mishra
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27 de 31 / Cardi B no desfile de Rahul Mishra
Imaan Hammam no desfile de Ashi Studio
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28 de 31 / Imaan Hammam no desfile de Ashi Studio
Rosamund Pike no desfile de Giorgio Armani
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29 de 31 / Rosamund Pike no desfile de Giorgio Armani
Davika Hoorne no desfile de Ashi Studio
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30 de 31 / Davika Hoorne no desfile de Ashi Studio
Cate Blanchett no desfile de Giorgio Armani
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31 de 31 / Cate Blanchett no desfile de Giorgio Armani
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