Celebridades
Semana da alta-costura: os looks que estão a conquistar Paris (e o resto do mundo)
Durante esta semana, Paris troca o título de cidade do amor pelo de capital da moda. Com a haute couture a ocupar o centro das atenções, as celebridades chegam à capital francesa nem sempre por paixão, mas sempre com looks de fazer palpitar os nossos corações.
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1 de 31 / Eileen Gu no desfile da Dior
2 de 31 / Deva Cassel no desfile da Dior
3 de 31 / Han So-hee no desfile da Dior
4 de 31 / Xin Liu no desfile da Dior
5 de 31 / Joyce Cissé no desfile da Dior
6 de 31 / Anna Wintour e Baz Luhrmann no desfile da Dior
7 de 31 / Marissa Long no desfile da Dior
8 de 31 / Ming Xi no desfile da Dior
9 de 31 / Isabella Leong no desfile da Dior
10 de 31 / Bad Bunny no desfile da Schiaparelli
11 de 31 / Hande Ercel no desfle de Iris Van Herpen
12 de 31 / Isha Ambani no desfile de Rahul Mishra
13 de 31 / Patricia Contreras no desfile de Rahul Mishra
14 de 31 / Lux Pascal no desfile da Chanel
15 de 31 / Naomi Watts no desfile da Dior
16 de 31 / Kristy Sarah no desfile de Georges Hobeika
17 de 31 / Tatiana Korsakova no desfile da Schiaparelli
18 de 31 / Sabrina Carpenter no desfile da Dior
19 de 31 / Chiara Ferragni no desfile da Schiaparelli
20 de 31 / Aissata Malick Dia no desfile de Georges Hobeika
21 de 31 / Alexa Demie no desfile da Chanel
22 de 31 / Emma Corrin no desfile da Schiaparelli
23 de 31 / Grace Gummer no desfile da Dior
24 de 31 / Priyanka Chopra Jonas no desfile da Dior
25 de 31 / Kristy Sarah no desfile de Georges Hobeika
26 de 31 / Florence Hunt no desfile da Dior
27 de 31 / Cardi B no desfile de Rahul Mishra
28 de 31 / Imaan Hammam no desfile de Ashi Studio
29 de 31 / Rosamund Pike no desfile de Giorgio Armani
30 de 31 / Davika Hoorne no desfile de Ashi Studio
31 de 31 / Cate Blanchett no desfile de Giorgio Armani