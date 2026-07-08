Semana da alta-costura: os looks que estão a conquistar Paris (e o resto do mundo)

Foto: GettyImages 1 de 31 / Eileen Gu no desfile da Dior

Foto: GettyImages 2 de 31 / Deva Cassel no desfile da Dior

Foto: GettyImages 3 de 31 / Han So-hee no desfile da Dior

Foto: GettyImages 4 de 31 / Xin Liu no desfile da Dior

Foto: GettyImages 5 de 31 / Joyce Cissé no desfile da Dior

Foto: GettyImages 6 de 31 / Anna Wintour e Baz Luhrmann no desfile da Dior

Foto: GettyImages 7 de 31 / Marissa Long no desfile da Dior

Foto: GettyImages 8 de 31 / Ming Xi no desfile da Dior

Foto: GettyImages 9 de 31 / Isabella Leong no desfile da Dior

Foto: GettyImages 10 de 31 / Bad Bunny no desfile da Schiaparelli

Foto: GettyImages 11 de 31 / Hande Ercel no desfle de Iris Van Herpen

Foto: GettyImages 12 de 31 / Isha Ambani no desfile de Rahul Mishra

Foto: GettyImages 13 de 31 / Patricia Contreras no desfile de Rahul Mishra

Foto: GettyImages 14 de 31 / Lux Pascal no desfile da Chanel

Foto: GettyImages 15 de 31 / Naomi Watts no desfile da Dior

Foto: GettyImages 16 de 31 / Kristy Sarah no desfile de Georges Hobeika

Foto: GettyImages 17 de 31 / Tatiana Korsakova no desfile da Schiaparelli

Foto: GettyImages 18 de 31 / Sabrina Carpenter no desfile da Dior

Foto: GettyImages 19 de 31 / Chiara Ferragni no desfile da Schiaparelli

Foto: GettyImages 20 de 31 / Aissata Malick Dia no desfile de Georges Hobeika

Foto: GettyImages 21 de 31 / Alexa Demie no desfile da Chanel

Foto: GettyImages 22 de 31 / Emma Corrin no desfile da Schiaparelli

Foto: GettyImages 23 de 31 / Grace Gummer no desfile da Dior

Foto: GettyImages 24 de 31 / Priyanka Chopra Jonas no desfile da Dior

Foto: GettyImages 25 de 31 / Kristy Sarah no desfile de Georges Hobeika

Foto: GettyImages 26 de 31 / Florence Hunt no desfile da Dior

Foto: GettyImages 27 de 31 / Cardi B no desfile de Rahul Mishra

Foto: GettyImages 28 de 31 / Imaan Hammam no desfile de Ashi Studio

Foto: GettyImages 29 de 31 / Rosamund Pike no desfile de Giorgio Armani

Foto: GettyImages 30 de 31 / Davika Hoorne no desfile de Ashi Studio