Quanto mais acessórios, melhor!

Anel Sparkling Seashell Band, em pandora rose com zircónias, €49, Pandora; Sandálias em pele, €19,99, Deichmann; Óculos em metal, €339, Gucci na GrandOptical; Vestido em algodão, €500, Ulla Johnson em Net-a-porter.com; Carteira em juta, €29,99, Mango.

Loafers Slip-on, em veludo, €123, Lachoix; Relógio, Shine Bright by Helena Coelho, em aço, €119, One; Óculos em massa, €145, Liu Jo; Calças Ribcage em ganga, € 120, Levi’s; Carteira Micro Bag - Lady Dior, preço sob consulta. Dior; Camisa em algodão, € 49,95. Benetton.

Óculos em massa com metal, € 220, Versace em Sunglass Hut; T-shirt em algodão, € 199, MaxMara; Sandálias em pele, € 59,95, Aldo; Calções em algodão, € 490, Miu Miu em Mytheresa.com; Pulseira, Mia, com diamantes, €475, Direggio

