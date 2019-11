Os 10 melhores gadgets para comprar nesta Black Friday

Um tratamento de máscaras faciais

Ter tempo para cuidar de si pode ser difícil, o que faz com que usar máscaras durante 15 ou 20 minutos seja quase impossível. A pensar em quem valoriza cada segundo do seu dia, a Foreo criou o UFO, um dispositivo eletrónico para a aplicação de máscaras faciais em apenas 90 segundos. Esse gadget é ainda melhor nas estações mais frias, quando não apetece aplicar qualquer coisa gelada sobre a face. Nesta Black Friday está com 30% de desconto, tanto a versão original como o UFO mini.

Uma câmara fotográfica instantânea

A nova câmara instantânea híbrida Instax mini LiPlay inclui, entre algumas novas funcionalidades, o botão de som, que permite gravar e transmitir uma mensagem de voz de até dez segundos na forma de um código QR impresso na fotografia. A máquina possui ainda a função de impressão direta, que lhe permite revelar imagens a partir do smartphone. Conta com 30 templates de molduras e filtros que podem ser adicionados à fotografia antes da impressão. Esta câmara está disponível em três cores: stone white, elegant black e blush gold, cada uma delas com um acabamento de superfície distinto: com aspeto rugoso, deslizante ou efeito de pedra.

Um relógio inteligente

O Apple Watch, primeiro smartwatch do mercado chegou à versão 5, que tem como grande novidade o ecrã Always On. Tal como o nome em inglês sugere, o mostrador fica permanentemente ligado e exibe as horas sem que o usuário tenha de fazer nada. Para garantir que a bateria dura o dia todo, a iluminação do painel LTPO diminui de modo inteligente quando o pulso do usuário está para baixo. A quinta geração do Apple Watch tem novos recursos de localização, como a bússola integrada, e também deteta quedas do usuário, faz chamadas de emergência e vem com mais ferramentas de saúde e boa forma.

Uma prancha para alisar o cabelo

A terceira geração da SteamPod permite transformar o seu cabelo em minutos. A prancha a vapor profissional tem tecnologia patenteada, devido ao vapor que não danifica os fios. A versão 3.0. inclui um cabo rotativo de 360º, tornando-a ainda mais versátil e permitindo a criação de ondas.

Um gira-discos vintage

Para dar um toque vintage à sua casa, este gira-discos portátil também inclui funcionalidades atuais tais como ligação a dispositivos ou auscultadores, saída RCA e colunas estéreo dinâmicas de grande alcance. Reproduz discos em três velocidades.

Uma câmara à prova d'água

A GoPro é uma câmara mais versátil para atividades radicais ou subaquáticas, mas serve perfeitamente para registar os melhores momentos das viagens devido ao seu tamanho compacto. É ultraresistente e estanque mesmo sem caixa. Possui um novo modo de foto inteligente e inclui transmissão ao vivo com a aplicação para partilhar instantaneamente.

Uma escova de dentes elétrica

Há quem diga que existe vida antes e uma vida após o uso de escovas de dentes elétricas. Caso queira subir o nível da sua higiene oral, saiba que o Issa 2 está com 35% de desconto nesta Black Friday. Esta escova combina o design waterproof com pulsações sónicas aperfeiçoadas. A bateria dura 365 dias e a cabeça da escova pode ser trocada após seis meses de utilização.

Uma depiladora de luz pulsada

Para uso na cara e no corpo, inclusive em zonas sensíveis a Lumea Prestige é perfeita para ser utilizada no conforto de casa. Adequa-se a todas as curvas do seu corpo e possui programas específicos que se adaptam a cada zona. O dispositivo aplica impulsos delicados de luz na raiz do pelo, colocando o folículo numa fase de repouso. Com o tempo, a quantidade de pelo diminui gradualmente, e a repetição do tratamento deixa a sua pele sem pelos e suave.

Um massajador para os pés

Por quê não ter em casa um dispositivo que faça massagens Shiatsu aos pés? Este gadget possui oito bolas de massagem rotativas que imitam os movimentos das mãos e dos dedos e também uma função de aquecimento por luz e infravermelhos. O massajador estimula a circulação sanguínea, dando uma sensação relaxante para os pés.

Um dispositivo de limpeza facial

Seja qual for a maneira de limpeza que utilizou até agora para o seu rosto, é impossível não ter ouvido falar da revolução que a Foreo provocou no mercado de beleza ao lançar a sua escova de limpeza facial T-Sonic, que também é um sistema anti-idade. Além de limpar, o Luna 2 foi criado para minimizar a aparência das manchas na pele. Está disponível em quatro versões, adequadas ao seu tipo de pele. Nesta Black Friday o produto está com 25% de desconto, se ainda não tem o seu, o momento é este.