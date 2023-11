Especial Natal: sugestões de presentes até €50

LOOK 1

Look 1 Foto: DR

1. Casaco, €49,95, Zara; 2. Écharpe, €48, Bimba Y Lola; 3. Espelho, €11,99, Sfera; 4. Óculos, €19,95, Aldo; 5. Brincos, €38, Mônica Rosenzweig; 6. Sabrinas, €22,99, Stradivarius; 7. Paleta de sombras Festive Trio, €6,95, Douglas.

LOOK 2

Look 2 Foto: DR

1. Camisola, €29,99, Jen Ceballos X Mango; 2. Prato La Tavola Scomposta, €46, Bitossi na Fashion Clinic; 3. Boina, €6,50, Primark; 4. Leite de limpeza 3 em 1, €15,90, Apivita; 5. Saco, €49,95, massimo dutti; 6. Chinelos, €19,99, Women’Secret; 7. Paleta de sombras Glam Quad, €27,99, Makeup by Mario, na Sephora; 8. Brincos, €34,90, Eugénio Campos.

LOOK 3

Look 3 Foto: DR

1. Camisola, €29,99, H&M; 2. Batom Le Rouge Deep Velvet, no tom nº36 Red, €45,04, Givenchy; 3. Livro Feeding Creative, de Mary McCartney, €40, Taschen; 4. Luvas, €49,99, C&A; 5. Água de colónia Ginja, 100ml, €48, Benamôr; 6. Capa de almofada Majsmott, €5, Ikea; 7. Botas, €30, Rita Ora X Primark; 8. Carteira, €49,95, Benetton.

LOOK 4

Look 4 Foto: DR

1. Parka, €49,99, Only, no El Corte Inglés; 2. Brincos Little Leaves, €50, Carolina Curado; 3. Boné, €50, Stefanel; 4. Jarra, €15,99, Zara Home; 5. Cracker Huile Prodigieuse Or, 8ml, €9,90, Nuxe; 6. Clutch, €23,99, Parfois; 7. Vinho Moinante Dupla Curtimenta 2022, €19,90, Mainova; 8. Mules Wool, €44,90, Paez.

LOOK 5

Look 5 Foto: DR

1. Colete, €29,99, Mango; 2. Cachecol, €50, Guess; 3. Gorro, €42, Bimba Y Lola; 4. Eau de parfum Just You by Sofia Ribeiro, €25,50, Equivalenza; 5. Anel Sparkling, €39, Pandora; 6. Vela Legend of the Dragon, €24,90, Rituals; 7. Ténis, €27,99, Deichmann; 8. Carteira, €25,99, Parfois.