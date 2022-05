/

Comprimento sem fim. A nova tendência que não pode deixar escapar

Transporta-nos para uma das cenas mais marcantes do filme 'House of Flying Daggers', de 2004, quando uma bailarina cega dança num tradicional vestido Hanfu. Sugerimos que se inspire nas longas mangas da personagem e em tudo o que vá mais longe do comprimento suposto, entre tops, saias assimétricas e blusas.