Foi tendência no inverno passado, porém é na estação quente que ganha maior expressão e intensidade. As boas vibrações do amarelo, nas suas diversas tonalidades, pintam todas as peças e usa-se em look total. Pode parecer ousado, mas vale a pena deixar entrar a luz solar no seu guarda-roupa. Afinal, o verão está à porta e rima com boa disposição.