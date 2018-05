As modelos Winnie Harlow e Hailey Baldwin são as novas embaixadoras femininas globais da Tommy Hilfiger para o outono de 2018. A dupla já aparece como o rosto da coleção-cápsula Tommy Icons, que faz parte da campanha global da marca e celebra ícones no mundo da moda, da arte, da música e do entretenimento.

"Elas estão a liderar o caminho para a próxima geração de mulheres Tommy, ao enfrentarem tudo com confiança e otimismo. É por essas qualidades e valores que estou tão entusiasmado por as receber na nossa família", afirma Tommy Hilfiger.

Hailey Baldwin

A paixão e dedicação de Hailey refletem-se nos seus 12 anos de treino enquanto bailarina antes de, aos 16 anos, iniciar a carreia como modelo. Hoje, com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, partilha vislumbres dos bastidores da sua vida dentro e fora das passerelles. "A moda é a forma como expresso a minha individualidade para o mundo e as peças Tommy Hilfiger são perfeitas para assumir uma posição ousada", diz a modelo.

Winnie Harlow

Nomeada Modelo do Ano nos Fashion Awards 2017, Winnie celebra a sua individualidade e defende uma imagem corporal positiva através das suas redes sociais. "Eu sempre acreditei no poder de abraçar quem somos e quebrar convenções, então estou orgulhosa desta parceria com um designer incrível que realmente partilha desse espírito", confessa.