Vem aí um novo workshop de moda com Simonne Doret

Serão 20h horas intensivas distribuídas pelos dias 6, 7 e 8 de setembro. No novo workshop promovido pela stylist Simonne Doret, pretende-se o desenvolvimento de conteúdos práticos no âmbito do styling para editorial de moda, publicidade de moda e still life para e-commerce. O público? Este workshop destina-se a indivíduos na área de moda que queiram desenvolver trabalho prático e também para pessoas com interesse na área e que gostassem de perceber como funciona o trabalho de uma produtora de moda.

Para a realização do workshop, os alunos terão ao seu dispor modelos, maquilhador e fotógrafo profissional, para além de materiais físicos como roupa e acessórios para a execução prática dos seus trabalhos.

O evento decorrerá no Estúdio Fotografia Lu Cristhovam no Lx Factory. Para mais informações poderá entrar em contacto a partir do seguinte e-mail doretworkshop@gmail.com. Se estiver mesmo interessado, apresse-se porque as vagas são limitadas.