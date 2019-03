Uma explosão de cor na coleção da Bershka com a Pantone

A colaboração entre a Pantone e a Bershka chega às lojas deu origem a peças com uma paleta de cores fluorescentes atrativas e irresistíveis. Os verdes, laranjas, rosas e amarelos chegaram para revolucionar o nosso estilo e inundar fazer os nossos looks dar nas vistas.

Entre peças femininas como os tops assimétricos, cycling shorts, camisas oversized e blazers, também os homens podem usar esta tendência e vestir calções, casacos impermeáveis ou camisas. Quanto aos acessórios, destaque para os óculos, chapéus e carteiras em plástico – para conjugar com sapatos ou sandálias nas mesmas cores. São muitas as possibilidades de combinar as diferentes peças num look total, como o blazer cor de rosa por cima de macacão justo ou umas calças cargo com uma camisola desportiva, ambos no tom coral.

Veja na fotogaleria em cima todas as peças (e preços) que resultaram da parceria.