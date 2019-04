Uma coleção para as mulheres que querem partir à descoberta do mundo

Chama-se Liberty e é um manifesto pela liberdade de expressão e a sua relação com os quatro elementos – água, fogo, ar e terra. Desenhada a pensar nas mulheres determinadas e que gostam de explorar os quatro cantos do mundo, é feita em tecidos leves e fluidos que facilitam o movimento. Vestidos e macacões ultraleves que marcam a silhueta e drapeados assimétricos que dão autenticidade a cada peça.

A aposta na qualidade dos materiais é uma das características mais importantes Malìparmi e para esta primavera-verão, a marca conjuga a leveza da seda, da popelina ou do linho com a delicadeza do algodão ou da caxemira. Há ainda espaço para estampados geométricos, que dão ênfase às tonalidades do amarelo, vermelho profundo, laranjas e azul-meia noite presentes nas peças.

As influências boémias estão também presentes nas carteiras, com bordados e aplicações, e nos sapatos, através dos entrelaçados em pele.