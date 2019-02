A Louis Vuitton apresentou a nova campanha do relógio Tambour Horizon, protagonizada por quatro personalidades de diferentes universos: o ator Justin Theroux, a modelo tailandesa Urassaya Sperbund, a supermodelo etíope, Liu Haoran e a atriz Sophie Turner, conhecida pelo papel na série A Guerra dos Tronos, rosto da versão feminina do relógio. Num teaser que molda as paisagens de forma redonda em elementos tanto da natureza como da arquitetura, é transmitido o simbolismo do universo em conexão com a vida.

A marca apresenta assim uma nova linha de relógios que alia a funcionalidade à tecnologia e à sofisticação. Com um novo design e novas aplicações, como 'as minhas viagens', 'guia de cidade' ou 'agenda', o lançamento foi pensado para facilitar o dia-a-dia e pode ser personalizado com diferentes braceletes e combinações no ecrã, tornando o Tambour Horizon num aliado indispensável.