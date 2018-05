Dirigido a todos os alunos finalistas de cursos superiores e cursos profissionais em Design de Moda e a todos os jovens designers que estejam a iniciar a sua marca, o Sangue Novo é a competição onde se descobrem os novos talentos da moda.

Depois das candidaturas, que decorrem de 24 de maio a 29 de junho, o júri vai selecionar dez projetos que serão apresentados no desfile Sangue Novo, durante a ModaLisboa, em outubro de 2018. Cada projeto será avaliado consoante o conceito, pesquisa, design, silhuetas, seleção de cores e materiais. Na apresentação de outubro, o júri vai eleger seis designers finalistas, que recebem um prémio monetário de €1.000 para criar uma coleção que será apresentada no desfile Sangue Novo, em março de 2019.

O vencedor do Sangue Novo, eleito em março de 2019, vai receber uma bolsa de €5.000 e ter a oportunidade de frequentar o Polimoda Master in Fashion Design, na Polimoda, em Florença, Itália.

Em cada edição, será ainda atribuído o prémio FashionClash e o designer vencedor vai apresentar a coleção no Festival de Moda de Maastricht, em 2019. O prémio The Feeting Room também irá escolher um designer em cada edição, que vai ter a sua coleção à venda na concept store The Feeting Room, em Lisboa e no Porto.

Os designers internacionais também podem participar, mas serão elegíveis apenas para o prémio FashionClash.

Para mais informações, consulte o regulamento.