Quem são os novos talentos do styling português?

Os dez novos talentos foram orientados por Susana Marques Pinto num curso intensivo que lhes deu a possibilidade de aprender sobre todo o processo criativo por detrás do trabalho do stylist, da construção do look à importância história da moda, do trabalho em editorial ao styling para televisão. Sem esquecer a análise das tendências ou a pré-produção de editoriais para imprensa. Veja os resultados dos alunos na fotogaleria acima.





Fotografia: Maria Rita

Make up: Inês Varandas

Hair: Eric Ribeiro e Rita Vasconcellos para Griffe Hairstyle

Assistente de Produção e de Styling: Beatriz Clemente

Produção: www.pulpfashion.pt

Apoios: Face Models, Karacter Agency, L’Agence

Agradecimentos: Global Press e Companhia Das Soluções