Pernille Teisbaek, da Dinamarca com amor

O minimalismo é um dos predicados incontornáveis quando se trata de descrever o estilo escandinavo, mas Pernille Teisbaek (Skovshoved, 1985) não hesita quando lhe pedimos a sua própria definição e introduz outra variável, para ela igualmente importante, o conforto. A influencer, editora de moda e diretora criativa (e cofundadora) da agência Social Zoo é mãe de duas crianças pequenas e divide o seu dia a dia entre trabalho e família em Copenhaga, onde vive.

Depois de já ter colaborado com a marca em estações anteriores, é agora uma das protagonistas da campanha deste outono, focada na importância que o estilo pessoal tem no universo da moda. A Mango decidiu apresentar a sua nova coleção através de três mulheres que usam o guarda-roupa como forma de autoexpressão. Além das influencers Jeanne Damas em Paris e Veronika Heilbrunner em Londres, vamos poder ver Pernille em Copenhaga, com quem trocámos algumas impressões sobre moda e lifestyle.





Sobre a vida familiar…

Qual a sua primeira memória relacionada com moda?

A minha avó tinha muito estilo e era a minha referência. Eu descobri tarde que era em moda que eu queria trabalhar, apesar de sempre ter adorado. Estudei para ser dentista e, durante essa altura, descobri que a moda era a minha paixão e o meu destino.

Quando era criança o que queria ser quando crescesse?

Eu queria ser dentista, como o resto da minha família.

É verdade que é apaixonada por design e que coleciona cadeiras?

Sim, eu tenho realmente uma atração por design escandinavo, especialmente cadeiras dinamarquesas. Adoro que se consiga sentir uma ligação entre a expressão minimalista da altura em que foram desenhadas e a sua função agora. Elas continuam a ser intemporais.

Como é o seu dia a dia, conciliando família e trabalho?

Uma coisa que a minha profissão tem é que os meus dias são muito diferentes, dependendo do projeto em que estou a trabalhar, mas tento manter uma rotina com os meus filhos. Tomamos sempre o pequeno-almoço juntos, passamos tardes juntos se eu não estiver num trabalho e faço-lhes o jantar e dou banho todas as noites. Além disso, eu escolho viver uma vida saudável, fazendo exercício físico algumas vezes por semana e cozinhando comida orgânica em casa. O meu marido e eu também adoramos comer fora com amigos depois das crianças irem para a cama.

É possível ter duas crianças pequenas e manter um estilo impecável e uma casa de revista de decoração?

É realmente desafiante conseguir um equilíbrio entre trabalho e família e eu recuso várias ofertas de trabalho e viagens porque quero realmente passar tempo com os meus filhos, mas dito isto tenho um marido que me apoia muito e uma família que nos ajuda tremendamente.

O que é a Social Zoo?

É uma agência onde representamos um grupo muito seletivo de influencers escandinavos. Além disso, fazemos campanhas nas redes sociais, serviços de acolhimento para marcas, eventos internacionais.

Sobre moda…

Hoje é uma presença assídua nas semanas de moda. Lembra-se qual o primeira desfile importante a que assistiu e como foi?

Foi um desfile Chanel, é sempre um cenário maravilhoso e uma experiencia mágica.

Quais as suas regras de estilo?

Usar as peças que adoro e com as quais me sinto confortável.

O que é que mais a entusiasma na moda?

Adoro a criatividade na moda, como nos pode ajudar a transformar totalmente como queremos estar vestidos e como cria um sentimento especial no ato de vestir.

E os maiores desafios que a moda enfrenta neste momento?

Os desafios ambientais com foco na sustentabilidade. É crucial que toda a gente assuma responsabilidade agora.

Sobre tecnologia…

Hoje a conta de Instagram é quase como um cartão de visita de cada pessoa. Diga-nos algumas dicas para ter um Instagram de sucesso?

Para mim é muito importante manter-me fiel a mim própria, ser consistente e pensar na luz quando se tira uma fotografia.

A sua pegada digital começou com o blogue LookdePernille em 2012, mas decidiu encerrá-lo em 2016. Porquê?

Era uma plataforma onde eu tinha oportunidade de escrever sobre o que queria, tendo um background como editora de moda em várias publicações dinamarquesas. Era refrescante não ter prazos e pessoas de quem depender, apenas a minha própria voz. Encerrei-o quando ele ainda estava em alta, fui perdendo o interesse à medida que me focava cada vez mais no Instagram e na Social Zoo.

Sobre a Mango…

Esta campanha da Mango reflete a importância da personalidade no estilo individual. Quais os seus destaques da coleção?

Eu gosto muito do minimalismo da coleção, é muito chic e descontraída. Gosto da saia de cabedal com uma malha volumosa ou das calças militares com botas longas.

Sabemos que a sua parte da campanha tem como cenário Copenhaga. Que história nos vai contar com a sua parte desta campanha?

Eu quero contar-vos a história do outono em Copenhaga, a adorável altura do ano em que se usa uma malha aconchegante e as botas preferidas para passear pela cidade, explorar os locais favoritos e procurar inspiração na adorável energia e pessoas interessantes.

Sobre Copenhaga…

Na sua opinião o que é tipicamente dinamarquês/escandinavo no que toca à moda?

Foi o minimalismo durante muito tempo e de certa forma, ainda é, mas de uma forma mais divertida. Acho que o conforto é muito importante na moda escandinava. Sentirmo-nos bem com aquilo que vestimos.

O que é que torna Copenhaga uma cidade especial?

É uma cidade que, nos últimos anos, cresceu muito nas áreas da comida, arte e moda. Isso acrescenta um sentimento muito vibrante e cultural à nossa cidade que a torna muito única.

Diga-nos algumas sugestões imperdíveis numa visita rápida a Copenhaga?

O Museu [de Arte Moderna] Louisiana, [restaurante] Apollo para jantar, viagem de barco e gelado em Nyhavn, café e pequeno-almoço no [restaurante] Banchina.