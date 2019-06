O plus da nova coleção de joias de Helena Lopes Cardoso

Conhecida pelas peças em prata, a marca portuguesa HLC acaba de lançar a sua primeira coleção premium, intitulada HLC+. São 25 modelos delicados em ouro branco ou dourado cravados com diamantes. A sutileza foi proposta pela própria fundadora e criativa Helena Lopes Cardoso, a fim de ter peças intemporais e multifuncionais.

As joias mantêm-se na linha da marca com um toque de sofisticação ainda maior. "Esta coleção revela também uma evolução da marca, um momento muito esperado por mim e pela equipa", declarou Helena sobre esta novidade que é o resultado de uma maior maturidade como designer, além de uma maior compreensão do mercado e do seu público consumidor.

A primeira coleção HLC+ inclui 10 anéis (dois modelos com opção em ouro branco ou dourado), três brincos (com variação em ouro branco ou dourado), três colares (dois podem ser feitos em ouro branco ou dourado), e três pulseiras, das quais duas estruturadas e uma maleável (esta também disponível em ouro branco ou dourado).