Atualmente a viver em Portugal, a jornalista desportiva preenche o seu feed de Instagram com looks tão elegantes como despretensiosos. Apostando em marcas e designers como Isabel Marant, Zadig & Voltaire, Zara ou Converse, Sara inspira-nos nos dias em que não sabemos o que vestir ou como interpretar as últimas tendências.



A mulher e o jogador do FC Porto, Iker Casillas, estão a viver no Porto desde 2015 e têm 2 filhos, Martin, de 5 anos e Lucas, de 2. Carbonero, em várias entrevistas, já confessou ser apaixonada pela cidade e adorar cada canto e recanto da Invicta, no norte de Portugal.





Veja a galeria com os melhores looks de Sara Carboneto publicados nas redes sociais.