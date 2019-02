As novas meias e collants statement para usar já

Há um novo acessório a conquistar as celebridades e it-girls. Em vez das carteiras, t-shirts ou sweatshirts, a logomania conquistou o seu espaço nas meias e collants. Selena Gomez passeou por Nova Iorque com um casacao e vestido pretos com uma racha perfeitamente posicionada para exibir as suas meias Fendi semitransparentes e preenchidas com o logotipo da marca de luxo italiana. Da Prada, Gucci, Balenciaga, Versace, Valentino… As novas meias e collants são transparentes, com texturas, brilho, rede ou em algodão, fingindo ser simples – independentemente do tamanho, o importante é que venha com um grande logotipo das maisons.