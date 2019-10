O desafio primaveril de Aleksandar Protic

Aleksandar Protic é conhecido pelo desafio das formas, de estruturadas a fluidas, recolhendo inspiração da arte, música e do mundo que o rodeia. A sua coleção para a primavera-verão do próximo ano parte desse mesmo processo criativo. O resultado foram peças fluidas que florescem entre as cores vivas e os estampados, perfeitos para receber a primavera.