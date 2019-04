Natura apresenta primeira coleção ecológica

Das peças de roupa aos objetos para a casa, passando também pelos cuidados de corpo, a nova linha da Natura é amiga do ambiente e foi criada a partir de matérias-primas naturais, como o linho e fibras biodegradáveis.

Feitas em 100% algodão orgânico e com a certificação da Global Organic Textil Standard por serem produzidas com um material amigo do ambiente e que salienta a importância de uma consciência sustentável, as peças de moda são um dos destaques desta novidade. Mas há também palhinhas e escovas de dentes em bambu, sacos reutilizáveis e bolsas em tecido, tudo pensado de forma a contribuir para a substituição do plástico descartável por materiais mais ecológicos.

Outra novidade são as peças de roupa masculinas, básicos intemporais com cortes simples e uma paleta de cores que oscila entre os tons neutros, terra e azul.