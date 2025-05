ModaLisboa. Programa de talento jovem regressa com bolsa de estudo e residências

Depois do sucesso da primeira edição, a Associação ModaLisboa volta a contar com a PVH Foundation para a segunda fase do amanhã, projeto de impacto social que pretende ampliar as oportunidades de emprego na indústria da moda em Portugal com uma ótica inclusiva. Ao longo das suas várias fases, o programa vai contar com residências, workshops e mentorias de nomes como Constança Entrudo, Joana Duarte (Béhen) e Sónia Jesus. No fim, um aluno será selecionado para uma bolsa de estudo no valor de 15 mil euros.

Na primeira fase, o amanhã impactou mais de 300 alunos do ensino secundário, promovendo a divulgação das carreiras com maior empregabilidade na indústria, como a sustentabilidade e tecnologia. Este ano, o projeto quer chegar a mais alunos, preparando visitas a escolas das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, regiões selecionadas por terem uma maior diversidade de comunidades.

Após a ação da Associação ModaLisboa nas escolas, os alunos poderão candidatar-se a uma residência de cinco dias em Lisboa, durante a qual os dez alunos selecionados vão viver várias experiências imersivas na área, como visitas a museus e agências de comunicação, workshops e mentorias. Estas últimas, cujo objetivo é ter contacto direto com profissionais da moda, pretendem promover boas práticas e estimular o pensamento crítico.

No final, um dos dez alunos será selecionado pelos mentores e equipa da Associação ModaLisboa para receber a bolsa de estudo amanhã, no valor de 15 mil euros, que inclui um curso de moda de 18 meses no Modatex Porto, numa área de formação à escolha.