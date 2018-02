Georgina Chapman pediu o divórcio quando, no final do ano passado, Harvey Weinstein foi acusado de assédio e violência sexual por várias mulheres. A Marchesa é uma das marcas mais requisitadas para a passadeira vermelha e circulam rumores de que as atrizes que trabalhavam com o produtor eram forçadas a vestir a marca sob pena de serem prejudicadas profissionalmente por Weinstein. Depois do escândalo, ainda não voltámos a ver vestidos Marchesa nos grandes eventos de Hollywood.