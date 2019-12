Let’s party! É tempo de celebrar com a Natura

A sugestão é ir à procura das peças ideais na Natura, uma marca sustentável e ligada à natureza, com propostas para todos os moods e ocasiões. Para ajudar na decisão, entre os dias 2 e 15 de dezembro, a Natura apresenta a sua campanha de Natal: na aquisição de três artigos, a Natura oferece-lhe o de menor valor. Na coleção de outono/inverno sobressaem os vestidos compridos com estampados florais, os coletes e os casacos de lã, assim como as camisolas de malha padronizadas.

Além de eleger o seu look preferido, esta também é a oportunidade para tratar dos presentes. Desde as recentes novidades em moda e acessórios, à confortável roupa de casa e sem esquecer as linhas de decoração e gadgets divertidos, não vão faltar sugestões originais. A Natura abriu a sua primeira loja em Barcelona, em 1992, pelas mãos de Sergio Durany e Montse Clarasó. Inspirados pelas viagens de ambos pela África, pela Ásia e pela América Latina, quiseram criar uma marca que espelhasse as culturas, experiências e ideias que absorveram ao longo dos anos.