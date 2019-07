Leandra Medine desenha coleção cápsula para a Mango

Escritora, consultora de moda, criadora do site de estilo Man Repeller, Leandra Medine acaba de juntar ao seu currículo mais uma parceria. Medine vai desenhar a sua primeira coleção cápsula para a Mango, marca com a qual já colabora há várias estações.

"Estou muito feliz por trabalhar novamente com a Mango num projeto que se baseia no que temos feito juntos nos últimos dois anos", afirma Leandra em comunicado. A influencer norte-americana lançou o site Man Repeller em 2010 e tornou-se conhecida pelo seu estilo pessoal fora da caixa e pela ironia com que aborda as tendências de moda, beleza e lifestyle.

A colaboração vem dar continuidade à linha de criações que a Mango tem vindo a desenvolver com outras marcas e personalidades, como Sofía Sanchez de Betak ou Nuria Vale.

A coleção chega às lojas em outubro.