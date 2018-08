Lanvin tem um novo CEO

Nos últimos dois anos a marca francesa viu as suas vendas diminuírem substancialmente. Já em 2018, passou para as mãos do grupo chinês Fosun e, agora, recebe um novo CEO: Jean Philippe Hecquet, que havia abandonado a marca Sandro. A sua "extensa experiência" foi referida como fundamental por Joann Cheng, o presidente da Fuson Fashion Group, que destacou ainda "o seu forte espírito empreendedor e comprovada capacidade de gestão".