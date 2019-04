Júlia Palha na nova campanha da Intimissimi

A atriz e modelo Júlia Palha é o novo rosto de quatro soutients da Intimissimi: Mina, Iris, Clara e Mara.

A marca italiana combina neste produto de alta qualidade tendências e técnicas ultra-fit. As peças destacam-se pela sua suavidade e suporte interior, graças às microfibras e às tiras ajustáveis às necessidades de cada mulher. Os quatro novos looks estão disponíveis até à copa F. A apresentação aconteceu no Centro Comercial Amoreiras e contou com Júlia Palha.