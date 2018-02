A marca acaba de apresentar uma nova coleção que conta com stilettos, pumps e sandálias, em branco para as mais clássicas e com brilho para as mais irreverentes. Os sapatos são adornados com penas, com renda ou com motivos florais. Para as noivas mais descontraídas, há também ténis para combinar com o vestido de noiva.

Um dos destaques da nova linha da Jimmy Choo são os stilettos inspirados nos da Cinderela, revestidos com cristais Swarovski. A marca tem ainda um programa de personalização que permite à noiva escolher o material, as cores e os acabamentos e gravar o nome dos noivos e a data do casamento no sapato.