Para o dia do casamento, encare a escolha da lingerie como algo tão importante como a escolha do vestido de noiva. Claro que é sob o vestido que vão cair todos os olhares dos convidados, mas é a lingerie certa que lhe vai dar o conforto e a confiança para subir ao altar e desfrutar do dia do seu casamento a sentir-se (ainda mais) especial.

Para ajudar as noivas nesta missão da escolha da lingerie, a Intimissimi apresenta a coleção Bridal. Requintada e sofisticada, as peças têm uma mistura de rendas e algodão, e garantem o máximo conforto naquele que é um dos dias mais importantes e felizes na vida de uma mulher.





Está disponível em tons de branco, como manda a tradição, nas lojas Intimissimi.