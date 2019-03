Irina Shayk é o rosto da nova coleção em seda da Intimissimi

A modelo e musa da Intimissimi volta a dar a cara por uma das coleções especiais da marca. A nova linha em seda é feita de peças que todas as mulheres deveriam ter no armário, e que podem ser usadas tanto dentro de casa como na rua. São pijamas em seda, camisas oversized, joggers e alguns looks com influências desportivas.

Em tecidos leves, frescos e modernos, com um tom pastel como fundo e, apresentando a beleza magnética de Irina Shayk, as imagens da nova campanha são a inspiração perfeita para o verão.

A Intimissimi é uma marca de lingerie que combina o saber fazer italiano com as últimas tendências de moda, criando peças que se destacam pelos bordados delicados e a qualidade dos materiais. As suas linhas promovem uma nova forma de viver a lingerie, ao mesmo tempo que exaltam e valorizam as formas das mulheres.



Veja as imagens da campanha aqui:





Irina Shayk é a nova cara da coleção em seda da Intimissimi