Há uma nova coleção da Vans inspirada em David Bowie

David Bowie revolucionou o mundo da música e deixou um legado de inovação, tema que inspirou esta coleção de ténis e peças de roupa. Vans x David Bowie inclui cinco peças que representam diferentes aspectos da obra de Bowie: das capas dos álbuns Aladdin Sane e Ziggy Stardust até a tourné Serious Moonlight. Da linha fazem parte uns Vans Classic Era em tons de azul e verde, em referência a Space Oddity. O último álbum do artista, Blackstar, foi reinventado no modelo Classic Slip-On, em pele e com uma estrela em vinil. Algumas das imagens mais icónicas de David Bowie surgem ainda estampado em camisolas e t-shirts.

A coleção está disponível por tempo limitado em Portugal a partir de hoje, 5, ou em Vans.com/Bowie.