Gigi Hadid confronta impostora que invadiu desfile da Chanel

Foi durante a Semana de Moda de Paris que uma mulher subiu à passerelle durante o desfile da Chanel, infiltrando-se no alinhamento final. As modelos desfilavam entre os telhados parisienses que formavam o cenário do Grand Palais quando a mulher, que tinha permanecido sentada e em silêncio durante todo o espetáculo, saltou para a passerelle vestida com o que parecia ser um look da marca. O conjunto em tweed preto e branco tornou-a difícil de reconhecer, sendo que os seguranças demoraram alguns segundos até se aperceber da sua presença na passerelle. Foi a modelo Gigi Hadid quem se encarregou de a travar.

A mulher mistério é Marie Benoliel, uma comediante com 194.000 subscritores no Youtube. A exagerar os movimentos de forma irónica, estava prestes a pôr-se ao lado de Hadid quando esta a intercetou ao perceber de que alguma coisa estranha se passava. Apesar de resistir a princípio, Benoliel acabou por ser rodeada de mais modelos, que a conseguiram afastar de cena. Apesar dos seus 15 minutos de fama, a verdadeira heroína foi Hadid.