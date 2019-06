Fashion Film Festival regressa ao Porto

Quando era ainda uma raridade pensar-se em filmes de moda em Portugal, a Porto Fashion Week quis celebrar a ligação entre o design e o universo multimédia. Em 2014, o Fashion Film Festival desembarcou na cidade, privilegiando o audiovisual, além de promover, difundir e premiar o trabalho de criadores nacionais nesta área.

A apresentação da 6ª edição do certame, que acontece esta quinta, 6, exibirá os melhores filmes destes anos e servirá de mote para 2019. Com o tema ‘Digital love. Digital date’, a competição está aberta até o dia 20 de setembro para filmes de moda de até 15 minutos, que devem ser submetidos na plataforma do festival.

Ao longo dos anos, as categorias do festival evoluíram para Filmes de moda Nacionais de Autor, de Marca, de Têxteis Técnicos, de Alive Mobile e Internacionais, prémios que contaram com um juri entre o cinema e a moda, como os realizadores Justin Anderson, Bob Jeusette e Kathryn Ferguson e os criadores Luís Buchinho, Miguel Vieira e Katty Xiomara.

Mais uma vez, o público poderá também votar no seu filme favorito no site do certame para o prémio FFF, em parceria com a revista Máxima.

O Fashion Film Festival é uma iniciativa da Associação Selectiva Moda em parceria com a produtora audiovisual Farol de Ideias e é realizado no âmbito do projeto PFN, apoiado pelo Compete 2020 e Portugal 2020.