Faleceu Carlo Benetton

É muito provável que todos tenhamos no guarda-roupa uma camisola de lã colorida com a etiqueta da United Colors of Benetton. Um dos responsáveis pela criação dessa peça imagem de marca foi Carlo Benetton, juntamente com os irmãos Luciano, Gilberto e a irmã Giuliana. Carlo faleceu ontem, aos 74 anos, na cidade de Trevino, norte de Itália. Por agora, tudo o que se sabe é que a causa está associada a uma doença diagnosticada há seis meses. Carolo tinha quatro filhos e é o mais novo dos irmãos Benetton.

Criada em 1964, a marca italiana deu que falar entre 1982 e 2000, graças às polémicas campanhas assinadas pelo fotógrafo italiano Oliviero Toscani. Contudo, de há cerca de dez anos para cá, a Benetton tem sofrido uma grande quebra nas vendas. Tendo em conta os acontecimentos, Luciano Benetton anunciou no ano passado a intenção de regressar da reforma e trazer a marca de novo ao mercado, esforço que, de resto, já se vai refletir na coleção da próxima estação.