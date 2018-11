Quem conhece um miúdo que goste de pôr as luvas sem antes reclamar com a mãe? Ou uma criança que chegue ao final do inverno e não tenha perdido nenhum par? A pensar nisto, a Zippy criou umas luvas que podem ser usadas em simultâneo por pais e filhos, permitindo a ambos caminhar de mãos dadas.

"Nada me desafia mais e nada me realiza mais do que a minha relação de filha ou de mãe. E foi daí que nasceu a nossa nova missão para descomplicar, tanto a nível de produto, como de vida. Nós erámos cinco irmãos e uma das coisas que eu senti sempre foi que a minha mãe e o meu pai nunca me davam a mão – davam aos mais novos para atravessar a rua. Tal como eu, acho que imensas pessoas terão essa mesma questão", conta Filipa Bello, diretora criativa da Zippy. E desse desejo nasceu uma boa ideia. "Idealizámos umas luvas que pudessem reforçar o conceito do sentimento de unidade entre pais e filhos e que, ao mesmo tempo, pudessem ser um símbolo de solidariedade e espírito natalício", acrescenta Filipa.

Na compra de cada par de luvas, €1 será doado à Fundação Make a Wish Portugal. A instituição tem como principal objetivo a realização de sonhos de crianças e jovens com doenças graves, progressivas, degenerativas ou malignas, proporcionando um dia diferente aos meninos e meninas dos 3 aos 18 anos. Desde 2007 em Portugal, a organização sem fins lucrativos já foi capaz de concretizar mais de 1.140 desejos.

As luvas estarão disponíveis a partir de 5 de dezembro em todas as lojas da marca, incluindo a loja online.