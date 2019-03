Está de volta o sample sale de Alexandra Moura

É já a partir desta quinta-feira, 28 de março, e até sábado, 30, que regressa o sample sale de Alexandra Moura, uma dupla oportunidade para conhecer o atelier da designer e comprar peças especiais com desconto.

O atelier fica na Embaixada, no Príncipe Real, em Lisboa e a sample sale decorre ao longo dos três dias, entre as 14h e as 19h, reunindo peças de coleções passadas e de mostruário com reduções até 70%.

Alexandra Moura apresentou no início deste mês a coleção para o próximo inverno durante o Portugal Fashion, no Porto, inspirada em Rosa Ramalho, uma ceramista de Barcelos.