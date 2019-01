Não é um biquíni pequenino às bolinhas amarelas, mas vai fazer tanto sucesso como a música portuguesa com o mesmo nome. Chegou à secção TRF da marca um vestido e uma saia com o mesmo padrão às bolinhas que são a aposta perfeita para a próxima primavera.

O vestido de fundo azul com bolinhas pretas custa apenas €39,95 e está disponível do XS ao XL. As suas mangas em balão, de três quartos, a silhueta cruzada e os atilhos que realçam a cintura são apenas alguns dos argumentos desta peça.

A saia de comprimento midi com o mesmo padrão custa €25,95 e é perfeita para combinar com uma t-shirt branca.