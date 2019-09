Emojis para vestir

Foi num tom leve, divertido e muito tecnológico que a marca de roupa interior italiana do grupo Calzedonia apresentou a sua nova coleção cápsula limitada. A inspiração são os tão indispensáveis emojis que saltam do smarthphone directamente para pijamas, t-shirts, meias e, obviamente, underwear.

Criados no final dos anos 1990 no Japão (onde mais?), estes símbolos só mais tarde se generalizaram, sobretudo quando a comunicação feita através de smartphones se popularizou. Expressões faciais, objetos, lugares, animais ou estados do tempo – já os sabemos de cor e até temos os nossos preferidos.

Agora nem precisa de falar, basta vestir-se para o momento. A coleção já está disponível em todas as lojas Tezenis do país e embora a maioria das peças se destine às mulheres, há também opções para homens e crianças. Nesta celebração da comunicação do século, ninguém fica de fora.