Tendências Diz-me o que calças... Ténis, sabrinas, mules, botas, stilettos ou mocassins, o calçado está em grande destaque neste verão. A escolha avizinha-se difícil, mas prazerosa. Afinal, o calçado é o que mais define um look. E a pessoa. Descubra as combinações com mais estilo da estação na edição de agosto da Máxima, nas bancas.