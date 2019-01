Diretor criativo da Valentino e Luca Guadagnino colaboram em curta-metragem

Luca Guadagnino, conhecido por realizar filmes com um enfoque especial no lado estético como ‘Eu sou o Amor’, ‘Chama-me pelo Teu Nome’ ou o mais recente ‘Suspiria’, filme esse que, coincidência ou não, tem uma boa dose de Valentino no guarda-roupa. Segundo o jornal Women's Wear Daily, Guadagnino e Pierpaolo Piccioli, diretor criativo da Valentino, estão a colaborar numa curta-metragem que destaca as criações de alta costura da Valentino.

A junção do cineasta com o criador é a combinação perfeita. O romantismo dos anos 80 representado por Guadagnino e as volumosas obras de arte que Piccioli apresenta na passerelle só poderão tornar a curta-metragem num conto de fadas. "Para mim, a alta-costura é um lugar onde posso sonhar à vontade", disse o designer da marca à Vogue Britânica.

Ainda não são conhecidos mais detalhes sobre esta colaboração mas sabe-se que a coleção retratada na produção será a da estação outono/inverno 2018 e que o filme se irá focar em tópicos como a fantasia, as emoções e a intimidade.