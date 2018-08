O estilo effortless chic e elegante da artista portuguesa Cuca Roseta fez com que fosse a embaixadora convidada para dar o rosto pela Moss Eyewear, marca de armações para óculos disponível em exclusivo na Optivisão.

A Moss, marca eyewear italiana, apresenta três novos modelos de óculos para este verão ? Isabella, Roma e Alessandra ? mais sofisticados, oversized e arredondados que nunca. O modelo Roma, por exemplo, apresenta armações redondas e delicadas, com lentes que vão ganhando várias tonalidades, do azul ao laranja. Já o modelo Isabella, que também tem armações em formato redondo (e ainda mais massificadas), ganha tons fortes como o castanho ou o preto. O modelo Alessandra é o mais discreto dos três, com aros finos e lentes transparentes.

Há já 28 anos que o Grupo Optivisão contribui para a prevenção dos problemas de saúde visual de todos os que escolhem os óculos disponíveis na loja, como os da marca Moss, que têm essa preocupação, antes de qualquer design.