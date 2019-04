Cor, cor e mais cor na nova coleção de banho da Oysho

De cortes assimétricos e em cores fortes como o rosa, laranja, amarelo, verde e dourado, o verão chegou com a nova linha da Oysho, Colorista. Cada peça de praia tem um toque único entre padrões originais, nós, laços e folhos.

Algumas das peças da Colorista fazem parte da iniciativa Join Life, a iniciativa verde do grupo Inditex, que visa recorrer a materiais reciclados e sustentáveis. A Oysho realça assim a sua preocupação com o impacto ambiental e com a vontade de minimizar o desperdício.