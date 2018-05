Inspirados na mulher parisiense, reconhecida mundialmente pela sua elegância e estilo intemporal, a Longchamp criou a coleção de carteiras de outono, para a mulher moderna, independente e cosmopolita (tudo o que queremos ser!). Os símbolos chave desta coleção são a anémona, uma flor parisiense e borboletas, o símbolo japonês da feminilidade.





A Le Pliage Héritage surge numa versão texturada com borboletas ou anémonas e a linha Hypnotic tem borboletas e anémonas bordadas. Já o icónico saco Le Pliage tem um padrão total de anémonas, e a linha Le Pliage Cuir apresenta um conjunto de carteiras nude e turquesa, decoradas com desenhos e palavras.





Outra das novidades é a linha de carteiras Amazone. "As mulheres Longchamp são as amazonas do século XXI. São seguras da sua feminilidade. Foi nelas que pensei ao criar esta linha", afirma Sophie Delafontaine, a diretora criativa da Longchamp. As carteiras Amazone são em couro flexível, nos tons preto, pó e bordeaux e tem também versões em padrão piton nos tons rosa pastel e rosa coral, em cinza e branco. Pode ser usada como clutch, ao ombro ou a tiracolo, graças à alça de corrente deslizante.





Conheça as carteiras da coleção outono 2018 da Longchamp, na fotogaleria. Estão disponíveis nas lojas da marca.