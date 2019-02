Com um calendário distinto do mundo ocidental, a China assinala a chegada do Ano Novo esta terça-feira, 5 de fevereiro. As celebrações levam em consideração as fases da Lua e a posição do Sol: o início do ano acontece na noite em que a Lua Nova está mais próxima do dia no qual o Sol passa pelo 15º grau de Aquário. Muito complicado? Então lembre-se apenas que na China cada ano está ligado a um dos 12 animais que, segundo a lenda, atenderam ao chamado de Buda. Em agradecimento, foram transformados em signos e 2019 é o ano do porco.

O porco demonstra inteligência e poder de observação, traz o bom humor e o jogo de cintura para lidar com os obstáculos. Portanto, é a hora de ter coragem para alcançar os sonhos e pôr os planos em prática. Também será um momento de reflexões. Desprenda-se do que não está a funcionar e afaste-se dos relacionamentos tóxicos. 2019 promete boas relações familiares, com muitos encontros. Para inspirar-se, selecionámos peças de edições limitadas ou com o padrão dste animal. Veja na fotogaleria.